سون على رأس تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

كشف الجهاز الفني لتوتنهام الإنجليزي، بقيادة أنجي بوستيكوجلو، عن تشكيل السبيرز لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن مواجهام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد، في المواجهة التي تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم.

تشكيل توتنهام

تشكيل توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي علي حساب وولفرهامبتون بهدف دون رد، ليرفع رصيد إلى 3 نقاط في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

فيما تعرض فريق توتنهام للتعادل مع برينتفورد بنتيجة 2-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولي، ليحتل المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة وحيدة.

ويرغب مان يونايتد بقيادة تين هاج إلى مواصلة الانتصارات أمام توتنهام لدعم حظوظه فى المنافسة على لقب الدوري الانجليزي بقوة خلال الموسم الحالي، بينما يتطلع السبيرز لتصحيح المسار ومحاولة العودة للطريق الصحيح ووقف نزف النقاط مبكرا.

موعد مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

حيث ستُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.