أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة ألميريا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الملكي ضد ألميريا والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، بالإنتصار أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى من البريميرليج.





جاء تشكيل ريال مدريد أمام ألميريا في الليجا:

في حراسة المرمى: لونين



في خط الدفاع: جارسيا - ديفيد ألابا – أنطونيو روديجير - داني كارفاخال



في خط الوسط: توني كروس - تشواميني - فالفيردي – جود بيلينجهام



خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس

