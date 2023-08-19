السبت 19 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

علام يتفقد مبنى نقابة محامي الإسماعيلية.. ويضع حجر أساس استكمال المبنى الجديد

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ جولة تفقدية لمقر نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية، ووضع حجر الأساس لاستكمال المبنى الجديد الخاص بالنقابة الفرعية،  بحضور  عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة،  و إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية،  وأعضاء المجلس الفرعي،  ولفيف من المحامين والمحاميات.

وبعد الإنتهاء من الجولة التفقدية ووضع حجر الأساس،  استمع نقيب المحامين لشكاوى المحامين المتواجدين، ووعدهم بالعمل على حلها، مؤكدًا أن نقابة المحامين تشهد عصر جديد على جميع المستويات.

وأشاد المحامين المتواجدين في الجولة التفقدية،  بالطفرة التي تشهدها نقابة المحامين على مستوى الخدمات والإنشاءات والإدارة،  وذلك منذ تولي النقيب عبدالحليم علام زمام الأمور في نقابة المحامين.

وكرم النقيب إبراهيم عبدالرحيم،  نقيب محامي الإسماعيلية،  النقيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين،  بإهداءه درع نقابة المحامين بالإسماعيلية، نظرًا لمجهوداته المبذولة في خدمة المحامين.

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