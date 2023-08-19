إيهاب جلال يُدلي بصوته في انتخابات الإسماعيلي

أدلى إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، بصوته فى انتخابات مجلس إدارة الأصفر والمقامة فى مقر النادى خلال الساعات الماضية، من أجل اختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتواجد مدرب الدراويش رفقة أحمد فهيم مرشح العضو المرشح في انتخابات النادي الإسماعيلي ، وشهدت حديث حماسي بين الثنائي قبل أدلاء المدرب بصوته .

بينما فتح باب التصويت لانتخابات الإسماعيلي فى التاسعة مساءً واكتمال النصاب القانونى لتستمر عملية التصويت حتى الخامسة والنصف لاختيار مجلس إدارة جديد يقود سفينة الدراويش 4 سنوات مقبلة.

قائمة المرشحين لمجلس إدارة الإسماعيلي

يتواجد على منصب رئيس النادى عدد من المرشحين، وهم: نصر أبو الحسن وعلى غيط وسليمان أبو عريضة، وعلى منصب نائب رئيس النادى كل من عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة)، بينما يتنافس 4 مرشحين على منصب أمين صندوق النادي وهم كل من مصطفى شلة ومحمد أميرو درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

بينما يأتي على منصب عضوية مجلس الإدارة منافسة بين 15 شخصا هم كل من حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدى، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

فيما جاء منصب عضو مجلس إدارة ( تحت السن ) كل من أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال احمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولى.