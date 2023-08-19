سجل المواجهات المباشرة بين دورتموند وكولون في الدوري الألماني

في تمام السابعة والنصف يختتم فريقا بروسيا دورتموند و كولون مباريات السبت للجولة في الدوري الألماني البوندزليجا عندما يلتقيا على ملعب سيجنال أيدونا بارك بمدينة دورتموند.



يدخل بروسيا دورتموند المباراة من اجل بداية ممتازة في موسم يتمنى فيه تعويض خيبة امل الموسم الماضي الذي خسر فيه لقب الدوري في الدقائق الأخيرة للمسابقة .



ويعتبر فريقا بروسيا دورتموند و كولون من أعرق فرق الدوري الألماني واقدمها ورغم تراجع نتائج فريق كولون في السنوات الأخيرة الا انه يظل احد اهم فرق البوندزليجا حيث التقى الفريقين في ٩٥ مباراة فاز بروسيا دورتموند في ٤٠ مباراة بينما فاز كولون في ٣٠ مباراة وحكم التعادل نتيجة ٢٥ مباراة وسجل لاعبو بروسيا دورتموند ١٦٢ هدف واستقبلت شباكهم ١٣٥ هدف لمصلحة كولون .



اما على مستوى المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بروسيا دورتموند فقد كانت ٤٧ مباراة فاز بروسيا دورتموند في ٢٧ مباراة وتعادل الفريقين في ١٣ مباراة فيما اكتفى كولون بتحقيق الفوز في سبعة مباريات فقط وسجل بروسيا دورتموند ٩٥ هدف فيما سجل كولون ٤٣ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت الفريقين في البطولات الرسمية :

١٧ سبتمبر ٢٠١٧ بروسيا دورتموند - كولون : ٥ / ١

٢ فبراير ٢٠١٨ كولون - بروسيا دورتموند : ٢ / ٣

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ كولون - بروسيا دورتموند : ١ / ٣

٢٤ يناير ٢٠٢٠ بروسيا دورتموند - كولون : ٥ / ١

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ بروسيا دورتموند - كولون : ١ / ٢

٢٠ مارس ٢٠٢١ كولون - بروسيا دورتموند : ٢ / ٢

٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ بروسيا دورتموند - كولون : ٢ / ٠

٢٠ مارس ٢٠٢٢ كولون - بروسيا دورتموند : ١ / ١

١ أكتوبر ٢٠٢٢ كولون - بروسيا دورتموند: ٣ / ٢

١٨ مارس ٢٠٢٣ بروسيا دورتموند - كولون : ٦ / ١