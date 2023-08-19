وكيل زراعة الغربية يشهد تدشين المرحلة الثانية "حياة كريمة"

أكد الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة الغربية، اليوم السبت، أنه تم تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من قريتى محلة حسن ومنشأة الأمراء، التابعتين لمركز المحلة الكبرى بالغربية.

وتم عقد لقاء مع المزارعين بالقرية؛ للتعريف بالمبادرة ودورها في تغيير وجه الريف المصري وخدمة أكثر من ٧٠ مليون مصري، وفيما يخص المجال الزراعي تم التعريف بالخدمات التي سوف تقدم للمزارعين، ومربي الماشية.

وقال وكيل زراعة الغربية، إنه سيتم تنفيذ مجمع خدمات زراعية متكاملة، يضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركز إرشاد زراعي لتقديم الخدمات المطلوبة، مشيرا إلى ما تقدمه الدولة بالفعل للفلاح المصري من خدمات ممثلة في منظومة كارت الفلاح، وكذلك تأهيل وتطوير المراوي والمساقي، وكذلك تفعيل بنود قانون الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، مثل الذرة الشامية، وفول الصويا، وعباد الشمس، وكذلك منظومة تسويق محصول القطن، بالإضافة إلى التسويق الناجح في محصول البنجر.

وأكد، أن الدولة بكل قطاعاتها تعمل للنهوض بالقطاع الزراعي؛ بهدف تحقيق الأمن الغذائي والذي يعد من ركائز الأمن القومي.

وعن الدورة الزراعيه لمحصول القمح تحدث أ. د /خالد ابو شادى الإلتزام بالدورة الزراعيه لمحصول القمح لتحقيق المساحات المستهدفه طبقًا لتوجهات القيادة السياسية التى تهدف لزيادة المساحة المنزرعة لمحصول القمح بمحافظة الغربية والتى تبلغ مساحتها (١٩٠٠٠٠) مائة وتسعون ألف فدان، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، وتم توفير التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة بكل جمعية.



وتم خلال الزيارة المرور على جمعيتى محلة حسن ومنشأة الأمراء، وذلك للوقوف على تدقيق الحصر، وصرف الأسمدة، والالتزام بالدورة الزراعية لمحصول القمح.

وتم التنبية على التزام مشرفي الأحواض بضرورة تدقيق الحصر على الطبيعة لما يترتب عليه من صرف الأسمدة المدعمة، حفاظًا على وصول الدعم لمستحقيه، التأكيد على حسن معاملة الجمهور وتأدية الخدمات بكل سهولة ويسر للأخوة المزارعين، وفى نهاية اللقاء تم الرد على كل الأسئلة.

يأتي ذلك بحضورالأستاذ الدكتور أحمد عطا نائبًا عن الأستاذ الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة، المهندس فخرى باز مديرعام الإدارة العامة للثروة الحيوانية، والمهندس علاء الطناحى مديرالكتب الفنى للخدمات الزراعية، المهندس أشرف أبو حسن مدير الإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى، المهندس سامى داود مدير إدارة التعاون الزراعى بالمحلة الكبرى، الحاج حسن الحصرى نقيب الفلاحين بالفربية، وعدد كبير من أهالي القرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية.