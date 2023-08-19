لاعب مصري يتوج ببرونزية بطولة العالم للرماية

حصد اللاعب المصري عزمي محيلبة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات فردي السكيت رجال في بطولة العالم للرماية المقامة بالعاصمة الآذرية باكو.

وتوج محيلبة الميدالية البرونزية لـ بطولة العالم للرماية في منافسات الاسكيت بتحطيم 46 طبقا من 50.

وكان عزمي محيلبة قد حطم الرقم القياسي العالمي لرماية السكيت رجال بتحطيم 125 طبقا من أصل 125 في نصف النهائي من بطولة العالم للرماية.

يذكر أن عزمي محيلبة قد حجز أول مقاعد الرماية المصرية في أولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلا من:

عزمى محيلبة وعمر هشام وسركيس مارتيان وعبد العزيز محيلبة وأحمد يحيى وأحمد توحيد زاهر وماجى عشماوى ومحمود أحمد طه و عمر خالد و منال عبد الباقى وعمر عبد الفتاح وهالة أشرف ورضوى عبد اللطيف ومحمد حمدى ومجدى المهدى ومحمد مصطفى ومى مجدى ومنة الله حسين وجنى عبد اللاه وهدير السيد مخيمر وشيماء حشاد.