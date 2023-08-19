انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي

انطلقت اليوم السبت أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد، في هدوء واستقرار.

ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات



تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجان( معهد بنين الفيوم، معهد بنين سنورس، معهد فتيات الفيوم، معهد فتيات سنورس)، مشددا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

كما تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق، لجنة معهد السادات التابعة لمحافظة الشرقية، مؤكدا أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، مبينا أن الأزهر يعول عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت 19/8/2023 ، وتستمر حتى الاثنين 28/8/2023 ، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131 ، ومن القسم العلمي بنين 8648 ، ومن الفتيات 7807 ، بإجمالي 16455.

كان فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قد أكد انه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني كما هو معمول به في الدور الأول، لأن هذه أخر وأهم مرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

من جانبه بين الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.