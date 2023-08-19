ملخص أحداث الحلقة 9 من مسلسل سيب وأنا أسيب

تستمر منصة شاهد الرقمية في عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "سيب وأنا أسيب" من بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد السعدني، عبر منصتها الإلكترونية، لتكون هذه الحلقة قبل الأخيرة من المسلسل.

وبدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سيب وأنا أسيب، بفلاش باك من الأحداث الماضية، وذلك بعد هروب نبيلة التي تجسد شخصيتها الفنانة هنا الزاهد من الفرح على إبراهيم الذي يلعب دوره الفنان أحمد السعدني، إلى لبنان، لتستكمل المسابقة التي قدّمت فيها دون علمه، ويحاوّل الأخير البحث عنها لذا قرر السفر إلى لبنان.

وعندما علم إبراهيم بمرض شقيقته سناء التي كانت تلعب دورها الفنانة هنادي مهنا –ضيف شرف المسلسل-، ونقلها إلى المستشفي بسبب خطورة حالتها الصحية عاد إلى القاهرة.



وتعود أحداث المسلسل للحاضر، بوقوع خلاف كبير بين "بيلا" ووالدها سيد الجندي الذي قام بدوره الفنان محمود البزاوي، بعدما وقعت مواجهة بينهما، أخبرته نبيلة خلالها بأنه لم يكن مؤثرًا على الإطلاق في حياتها، وأنه سبب فرقتهم، وقررت أن تنقل والدتها فاطمة التي تجسدها الفنانة عارفة عبد الرسول وشقيقها للعيش معها وترك المنزل لوالدها.



وعلى طريقتها الخاصة وكونها بلوجر شهيرة، قررت بيلا مساعدة بودة الذي يجسده الفنان محمود السيسي، وابنة خالتها مشمش التي تلعب دورها الفنانة دنيا سامي، فتوجهت للكوافير الخاص ببودة وأخبرت متابعيها على انستجرام بمدى رضائها عن المعاملة في المحل، ومن ثم انهالت على بودة الزبائن وجنى أموالًا كثيرة.

وانزعج كارولس عازر من انتظار بيلا وعدم إخبارها لعائلتها بنيته في الزواج منها، وأمهلها مدة أسبوع واحد فقط، وإن لم تخبرهم سيسافر إلى الإسكندرية ويتعرف عليهم بنفسه.

وحرص إبراهيم على حضور حفل تكريم نبيلة في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، ولكن تفاجأت نبيلة بسؤال مقدمة الحفل عن حقيقة انفصالها عن كارلوس، ونفت نبيلة النبأ، وأصيب إبراهيم بصدمة كبرى من إجاباتها، اعتقادًا منه أن نبيلة تحبه من جديد.

انتهت الحلقة التاسعة بطلاق إبراهيم لنبيلة بعد سماعه إجابتها عن استمرار علاقتها بكارلوس، أثناء تسلمها الجائزة على المسرح، وهو الأمر الذي صدمه ولم يكن يتوقعه خاصًة بعد عودة العلاقة طبيعية بينهما خلال الفترة الماضية.