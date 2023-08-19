ضبط 221 عبوة دواء بيطري مخالفة خلال حملة تفتيشية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن "إدارة الخدمات" بالمديرية قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز بلبيس، و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محاضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية، وتم ضبط (٢٢١ عبوة ) لـ (١٥ صنف) دواء بيطري مخالف و عدد (٣٠٠٠ جرعة تحصين ) ما بين مجهول (منتهى الصلاحية و غير مسجل و محظور تداولها ) وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات، والتحفظ على الأدوية المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.