حملة مكبرة لإزالة حالة تعدى بقروى الشعانية بنجع حمادي

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لاإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة شدة خشبية بالدور الارضى مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.

جاء ذلك بحضور محمد صابر رئيس مجلس قروى الشعانية ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن شدة خشبية استعدادا لصب سملات على مساحة نصف قيراط تقريبا خارج الحيز العمرانى ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية وتمت حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين وفرض هيبة الدولة.

وفى قرية أولاد نجم، قامت حسيبة سراج الدين رئيس الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية، بحملة لرفع المخلفات بالشوارع، حيث استهدفت اعمال النظافة مدخل القرية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ الحاويات وما حولها، بكافة أنحاء الوحدة القروية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.