تحرير 129 محضرًا تموينيًا في حملات رقابية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ، بإستمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ، والمطاعم والمخابز البلدية.

وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين ، والصحة ، والطب البيطرى ، والجهات المعنية ، لمنع الممارسات الإحتكارية من التجار ، والتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات الغذائية ، ومحاسبة المخالفين ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت عن تحرير 68 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة بدائرة المركز ، إلى جانب ضبط دواجن بمطعم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بالتعاون مع الطب البيطرى والتموين .

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تم تحرير 17 محضرا تموينيا خلال حملة رقابية مفاجئة ، على المخابز البلدية المخالفة بنطاق قريتى ، جلال الشرقية ، و الريرمون بنطاق مجلس قروى المعصرة ، حيث تنوعت المحاضر بين ، ( نقص وزن،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم صرف بون، عدم وجود سجل تجارى ).

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، 16 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة بمجلس قروى تل بنى عمران، وتنوعت المحاضر بين تصرف فى حصص الدقيق، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، نقص وزن، عدم صرف بون )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، تم تحرير 12 محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق والمجازر والمحال العامة بالتعاون مع الطب البيطرى و مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية للمركز ، حيث شملت 3 محاضر لحيازة أغذية منتهية الصلاحية وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، من لحوم وعصائر و منتجات ألبان، و4 محاضر لعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و 5 محاضر لعدم الحصول على شهادات صحية .