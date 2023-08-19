روسيا تُؤكد: البيت الأبيض وصل لطريق مسدود بشأن أزمة أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، "أناتولي أنطونوف"، أن البيت الأبيض دفع نفسه إلى طريق مسدود بشأن أزمة أوكرانيا ويتخذ المزيد والمزيد من القرارات المجنونة للخروج من هذا المأزق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

واعتبر أنطونوف، أن قرر تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" يشبه من يركب قطارا سريعا بلا مكابح، محذرًا من عواقب مثل هذه المغامرات.

وأضاف أنه في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني وفشل هجومه المضاد يسعى الغرب لاتخاذ قرارات متسرعة وخطرة ، من الواضح أن ذلك لن يثني العقول المدبرة للمغامرات الدموية كخطوتهم الأخيرة المتمثلة في التحضير لتزويد كييف بمقاتلات "إف-16"، كمن يندفع بقطار من دون مكابح بأقصى سرعته.

فشل الهجوم الأوكراني المُضاد

ولفت إلى أنه على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد، أصبحت المساعدات العسكرية لأوكرانيا أقل شعبية في المجتمع الأمريكي.

وكان البيت الأبيض أعلن أن أوكرانيا ستتسلم المقاتلات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

وأكدت الدنمارك، أمس، حصولها على إذن من الولايات المتحدة بتزويد كييف بطائرات "إف-16"، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

من ناحية أخرى، أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة "تستغل" رئاستها لمنتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) من خلال "تسييس المناقشات".

وصرح أنطونوف في منشور للسفارة الروسية بواشنطن على "تلغرام"، يوم الاثنين: "نشير إلى أعمال واشنطن المرفوضة تماما، بصفتها رئيسة لهذه المنصة المتعددة الأطراف ذات الصيت الطيب، في إطار الدورة الثالثة للفعاليات بمشاركة كبار المسؤولين للمنتدى، والتي تجري في سياتل".