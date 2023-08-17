سلاح ذو حدين.. فوائد وأضرار فاكهة المانجو

قال الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن المانجو واحدة من أفضل الفواكه الصيفية لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان، ولكنها في الوقت ذاته تعد سلاح ذو حدين، لما تسببه من أضرار كبيرة لأصحاب بعض الأمراض.

فوائد المانجو

وأضاف ناجي في تصريحه لـ"الوفد"، أن كل 100 جرام من المانجو لها تحتوي على حوالي 70 سعر حراري، بالتالي فثمرة المانجو الصغيرة توازي أية ثمرة من الفواكه الأخرى، موضحًا أن المانجو غنية بالسكريات والكربوهيدرات والبوتاسيوم والألياف بنسب مرتفعة، أما الصوديوم فيوجد بنسبة ضئيلة جدًا.

وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن المانجو مفيدة لمرضى القلب والضغط العالي وللأشخاص الرياضيين لتقوية العضلات، لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم، وأيضًا مفيدة لمرضى الكوليسترول العالي لاحتوائها على الألياف، وتعالج الإمساك، ومفيدة لمرضى النحافة لاحتوائها على السكريات والكربوهيدرات.

مرضى ممنوعين من المانجو

وشدد على ضرورة ابتعاد مرضى السكر ومقاومة الأنسولين العالية والسمنة والكلى، عن تناول فاكهة المانجو، موضحًا أن مسموح للأشخاص الطبيعيين تناول نصف كيلو في اليوم الواحد.