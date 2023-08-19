أسعار السمك اليوم السبت.. والبلطي يصل لـ95 جنيهًا

أسعار السمك.. استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور للجملة والأسواق المصرية، وسجل السمك البلطي مزارع 95 جنيهًا، كما سجل السمك الماكريل البحري سعر 95 جنيهًا، ويبلغ إنتاج الجمبري بمزرعة الديبة 102 طن، ويأتي الإنـتـاج بالمياه البحريـة بنسبة 4.9% وفي المياه العـذبة بنسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالي الإنتاج.

وفق بيان صادرعن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم السبت:

السمك

بلطي مزارع 95 جنيهًا.

بوري 120 جنيهًا.

طوبار 110 جنيهات.

دنيس 185 جنيهًا.

قاروص 180 جنيهًا.

سالمون 430 جنيهًا.

بربوني 130 جنيهًا.

مكرونة سويسي 90 جنيهًا.

ماكريل بحري 95 جنيهًا.

سيلفر45 جنيهًا.

سبيط 290 جنيهًا.

جمبري وسط 275 جنيهًا.

جمبري كبير 320 جنيهًا.

جمبري جامبو 375 جنيهًا.

كاليماري بلدي 130 جنيهًا.

شعور 30 جنيهًا.

جمبري صغير 250 جنيهًا.

كابوريا 80 جنيهًا.

بلطي بلدي 70 جنيهًا.

بلطي صغير 62 جنيهًا.

كابوريا كبيرة 180 جنيهًا.