مانشستر سيتي ونيوكاسل.. صدام مشتعل الليلة في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، حيث تنطلق مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي مانسشتر سيتي ونظيره نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي المنتشي بالسوبر الأوروبي يواصل رحلة الحفاظ علي اللقب

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم منتشيًا بفوزه الأخير علي إشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي، ليتوج بيبب جوارديولا رفقة السيتي بالبطولة الرابعة له هذا الموسم، ويسعي لمواصلة رحلته نحو الحفاظ علي لقب الدوري الإنجليزي بعدما توج به في الموسم الماضي.

وتمكن فريق مانشستر سيتي في أولي مبارياته بالدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي من تحقيق الفوز على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

نيوكاسل المتصدر يسعي لإنطلاقة قوية

يدخل فريق نيوكاسل يونايتد لقاء اليوم وهو يعتلي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث متساويًا مع الخصم بنفس الرصيد والوصيف برايتون.

وحقق نيوكاسل فوزًا هاماً أمام نظيره نادي أستون فيلا في الجولة الأولى واستطاع الفوز بخماسية مقابل هدف وحيد، ويسعي للتخطي ما أنجزه الموسم الماضي بعدما استطاع نادي نيوكاسل يونايتد الوصول إلى دور مؤهل إلي دوري أبطال أوروبا حيث استطاع اقتناص المركز الرابع.