كأس العالم للسيدات..  منتخب السويد يتقدم على أستراليا في الشوط الأول

استطاع منتخب السويد حسم الشوط الاول أمام نظيره الأسترالي بنتيجة هدف نظيف فى المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا لتحديد المركز الثالث بمونديال عالم لسيدات كرة القدم.

أحرز هدف منتخب السويد اللاعبة فريدولينا رولفو فى الدقيقة 30 عن طريق ركلة جزاء من أحداث الشوط الاول.

منتخب السويد لسيدات كرة القدم

وتقام مباراة السويد أمام استراليا حاليًا في لقاء البحث عن برونزية مونديال السيدات 2023 على ملعب ستاد لانج بارك، الذي سيشهد المرة الرابعة.

و حسم منتخب أستراليا نتيجة مباراة ربع النهائي بمونديال السيدات أمام فرنسا بعد أنتهاء الوقتين الأصلى والاضافى بالتعادل السلبي، وانتهت بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 7 ـ 6 .

كما تلقى منتخب أستراليا الهزيمة على يد نظيره إنجلترا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بذات الدور ليضرب المنتخبين موعدا لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال السيدات.