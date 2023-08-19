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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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باحث في علم الفيروسات: متحور EG.5 سريع الانتشار (ِشاهد)

متحور EG.5
متحور EG.5

قال الدكتور محمد رحيم باحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة في جامعة لانكستر، إنّه لا يجب القلق من متحور EG.5، موضحًا أنه بدأ الظهور في الصين وإندونيسيا بفبراير الماضي، ثم أصبحت الإصابات عالية جدا.

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منظمة الصحة العالمية صنفته على أنه فيروس تحت التنبيه

وأضاف "رحيم"، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن منظمة الصحة العالمية صنفته على أنه فيروس تحت التنبيه ويجب وضعه تحت الملاحظة، ثم فوجئنا بأن معدل انتشاره بدأ يختلف مقارنة بأوميكرون.

المتحور الجديد مقلق 

وتابع باحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة في جامعة لانكستر: "هذا المتحور بدأ يكون مقلقا، وجرى تصنيفه في شهر يوليو الماضي بأنه يجب الاهتمام به نظرا لسرعة انتشاره ومعدل الوباء الخاص به، ولكن معدل الإصابات به في 2023 أقل مما كان عليه الوضع في 2022". 
 

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