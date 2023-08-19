تعرف على أسعار الخضراوات والأسماك بكفر الشيخ

أسعار الخضراوات والأسماك اليوم السبت بكفر الشيخ

أسعار الخضراوات والأسماك اليوم السبت بكفر الشيخ

تفاوتت أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، السبت، وتراوح سعر الطماطم بين 10جنيهًا إلى 12 جنيهًا، والخيار 15 جنيهًا والكوسة 15 جنيهًا والجزر 15جنيهًا والباذنجان 7 جنيهات والليمون 20 جنيهًا والفلفل 10 جنيهات والفلفل الألوان 30 جنيهًا والبصل 20 جنيهًا.

أفاد التجار أن سعر الشمام تراوح من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا والبرقوق 40 جنيهًا والعنب الأحمر 25 جنيهًا والعنب الأخضر 30 جنيهًا والبرتقال 15 جنيهًا والجوافة 30 جنيهًا والموز 25 جنيهًا والعنب الأسود 30 جنيهًا.

أكد محمد أبوالخير تاجر أسماك في سوق الشرق بمدينة الشيخ مبارك أن سعر كيلو السمك البلطي تراوح بين 60 و80 جنيهًا، وتتراوح سعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البوري بين 140 جنيهًا و150 جنيهًا.