تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين بايرليفركوزن و لايبزيج في الدوري الألماني

ضمن احد اهم مباريات الجولة الاولى للدوري الألماني يستضيف فريق بايرليفركوزن عصر السبت منافسه اف سي لاييبزيج المنتشي بأفتتاحية رائعة لموسمه بالفوز بلقب كأس السوبر الألمانية على حساب العملاق البافاري بايرن ميونخ وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على باي ارينا معقل فريق بايرليفركوزن .

و على الرغم من حداثة عهد فريق لاييبزيج بالدوري الألماني( البوندزليجا ) الا ان سجل مبارياته امام فريق باير ليفركوزن يميل بقوة لصالح فريق لاييبزيج حيث التقي الفريقين اجمالا في ١٤ مباراة فاز بايرليفركوزن في ثلاثة مباريات فقط بينما فاز لاييبزيج في سبعة مباريات و تعادل الفريقين في أربعة مباريات وسجل لاعبو باير ليفركوزن ١٨ هدف و في المقابل سجل لاعبو لاييبزيج ٢٢ هدف .

وعلى صعيد المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب باي ارينا ملعب فريق بايرليفركوزن لم يختلف الحال كثيرا حيث كانت الغلبة ايضا لفريق لاييبزيج بالفوز في ثلاث مباريات من أصل سبعة مباريات خاضها الفريقين على ملعب باي أرينا فيما حقق بايرليفركوزن انتصارا وحيدا وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل بين الفريقين .

وفيما يلي نتعرض تاريخ اخر عشر مواجهات بين الفريقين في مختلف المسابقات:

١١ نوفمبر ٢٠١٨ لاييبزيج - بايرليفركوزن: ٣ / ٠

٦ أبريل ٢٠١٩ بايرليفركوزن - لايبزيج : ٢ / ٤

٥ أكتوبر ٢٠١٩ بايرليفركوزن - لايبزيج : ١ / ١

١ مارس ٢٠٢٠ لايبزيج - بايرليفركوزن : ١ / ١

٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ باير ليفركوزن - لايبزيج : ١ / ١

٣٠ يناير ٢٠٢١ لايبزيج - باير ليفركوزن : ١ / ٠

٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ لايبزيج - بايرليفركوزن : ١ / ٣

١٧ أبريل ٢٠٢٢ بايرليفركوزن - لايبزيج: ٠ / ١

٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ لايبزيج - بايرليفركوزن: ٢ / ٠

٢٣ ابريل ٢٠٢٣ بايرليفركوزن - لايبزيج : ٢ / ٠



