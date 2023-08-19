تدريب 20 من الاطباء والصيادلة بالفيوم على البحث الاكلينيكى

قامت ادارة الابحاث الاكلينيكية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة شيماء جبيلى بتدريب 20 من الاطباء و الصيادلة على خطوات البحث الاكلينيكى وكيفية عمل البحث ثم دارت مناقشة مع المتدربين حول بعض الافكار البحثية التى يمكن تطبيقها داخل المؤسسات الصحية برعاية الدكتور حاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

قام بالتدريب الدكتورة اسماء رحيم - صيدلانية وعضو بادارة الابحاث الاكلينيكية و حاصلة على دبلوم الابحاث الاكلينيكية من جامعة هارفارد وذلك بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية بالتعاون مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

قافلة طبية

ومن جهه اخرى نفذت ادارة القوافل العلاجية فى مديرية الصحة بالفيوم قافلة طبية مجانية بقرية منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم لمدة يومين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار -وزير الصحة والسكان وفى اطار مبادرة 100 يوم صحة وتحت رعاية الدكتوراحمد الانصارى -محافظ الفيوم وباشراف الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم

وقد اسفرت نتائج القافلة عن الكشف الطبي على 1369 حالة وتم تحويل 5 مرضى لاستكمال العلاج بالمستشفيات بينما خضعت 90 احالة لعمل فحوصات معملية واشعة لهم

وكان عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 120 و عدد الحاضرين لندوات التثقيف الصحى191 و ستقام يومى (السبت والاحد) قافلة طبية مجانية وفق خطة وزارة الصحة والسكان بقرية الكومى التابعة لمركز طامية.

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