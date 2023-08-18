هوت شورت هيفاء وهبي يبرز أنوثة زينب فياض

اعتادت زينب فياض على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تشبه كثيرا والدتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لتكن محط الانظار وتمهد لدخولها عالم الفن مثل أمها ولتصبح حديث السوشيال ميديا.

وتألقت زينب فياض بإطلالة صيفية مستوحاه من ذوق هيفاء وهبي، حيث ارتدت تي شيرت أسود ونسقت عليه هوت شورت عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندل بكعب عال.

اختارت ترك خصلات شعرها مسندلة بشكل انسيابي وراء ظهرها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.