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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

هوت شورت هيفاء وهبي يبرز أنوثة زينب فياض

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتادت زينب فياض على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تشبه كثيرا والدتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لتكن محط الانظار وتمهد لدخولها عالم الفن مثل أمها ولتصبح حديث السوشيال ميديا.
وتألقت زينب فياض بإطلالة صيفية مستوحاه من ذوق هيفاء وهبي، حيث ارتدت تي شيرت أسود ونسقت عليه هوت شورت عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندل بكعب عال.
اختارت ترك خصلات شعرها مسندلة بشكل انسيابي وراء ظهرها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

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