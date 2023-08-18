عبر جدارات.. وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاقد

تصدرت وزارة الحج والعمرة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية للجنسين.

وزارة الحج والعمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس"، "تويتر سابقا"، توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، موضحة أن العمل سيكون في مدينتي "مكة المكرمة، والمدينة المنورة".

وظائف وزارة الحج والعمرة.. موعد التقديم

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم على وظائفها، بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 صفر 1445هـ/ 23 أغسطس 2023م، ويستمر لمدة خمس أيام متتالية، ليغلق باب التوظيف في يوم الأحد الموافق 11 صفر 1445هـ/ 27 أغسطس 2023م.

واضافت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي المسميات الوظيفية الراغبة في شغلها والتي جاءت على النحو التالي:

محلل بيانات.

مطور برامج.

أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

باحث تدريب وابتعاث مساعد.

باحث قانوني مساعد.

أخصائي حماية البيانات.

محاسب تكاليف ممارس.

أخصائي استراتيجية ممارس.

أخصائي تقنية معلومات.

باحث أمن وسلامة.

باحث تنظيم مساعد.

باحث أمن سيبراني ممارس.

أخصائي أمن سيبراني.

مهندس صناعي مساعد.

مهندس إدارة مشاريع مساعد.

وتنوعت التخصصات المطلوبة بوظائف وزارة الحج والعمرة ما بين:

التخصصات التقنية .

التخصصات الإدارية.

- التخصصات القانونية .

- التخصصات الهندسية

شروط عامة للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم على دراية جيدة بالحاسب الآلي.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

رابط وظائف وزارة الحج والعمرة

وأضافت وزارة الحج والعمرة أن التقديم على وظائفها السابقة يكون بشكل إلكتروني عبر منظومة التوظيف الموحدة (جدارات) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. jadarat.sa