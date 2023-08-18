إصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بالصف 

تعرض 6 أشخاص للإصابة، في حادث انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبرى في الصف بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بالصف:

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبرى بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

بالفحص تبين انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلقي العلاج اللازم.

قال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة ببنها:

كما أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بقرية كفر مويس التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إثر تجدد خلافات سابقة بين الطرفين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتمكنت مباحث مركز بنها من القبض على 4 سيدات وشخص مصاب، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقَّى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "على.أ" مصاب بقطع ذبحى، "صابر.ع" مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"خيرية.ح" مصابة بجرح قطعي بالرأس، "أحمد ع" مصاب بكدمات.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وتم ضبط "رمضان.م.م"، مصاب بالرأس، و4 سيدات، وبالفحص تبيَّنَ أنه ترجع الخلافات للعام الماضى، وقيام متهمين من طرف الجناة بقتل شاب من طرف المصابين المجنى عليهم، وصدر حكم قضائى ضد المتهمين بالحبس 15 عامًا، وبراءة شقيقهم المتهم الثالث، وتم إغلاق منزل المتهمين وطردهم، وفوجئت أسرة القتيل بقيام المتهمين "زوجات المتهمين المحبوسين" بفتح المنزل والتعدى عليهم.

اليوم الجمعة قام "رمضان.م.م" "صدر حكم ببراءته"، بالتعدى على والدة القتيل وأبنائها، وقيام السيدات بإلقاء مياه بشطة والتعدى على المصابين، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة "سكين"، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.