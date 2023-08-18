الجمعة 18 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي. 

استقبل مستشفى العلمين النموذجي 3 جثث هامدة باسم جنا عمرو عادل الشربيني 12 سنة، مقيمة القليوبية، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة، مقيم القليوبية، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة، مقيمة القليوبية.

كما استقبلت 3 مصابين وهم جودي عمر عادل 6 سنوات، مقيمة القليوبية، اشتباه كسر بالساق اليسري وجروح رضيه بالرأس والوجه، وعادل عمر عادل 3 سنوات، مقيم القليوبية، اشتباه نزيف داخلي بالمخ، وهيام جمال الشربيني 35 سنة، مقيمة القليوبية، اشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم.

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