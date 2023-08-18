الجمعة 18/أغسطس/2023 - 08:50 م 8/18/2023 8:50:50 PM

مبادرة وراء مبادرة ومناشدات ومحاولات ليتها تأتى بالجديد مشاريع واستثمارات وتنمية اقتصادية وأحاديث يومية للتطوير والتشييد مع كل ذلك وكل وطنى مثلى يؤيده ونتمنى أن يأتى بثماره.

ولكنى أرى بوجهة نظر متواضعه أن من أبرز ما رأينا صندوق تحيا مصر ودعمه للمستقبل الاقتصادى عن طريق رعايته لحاضر هذا البلد وحل أزمته.

وهل لم يأن الوقت لتوسيع أنشطته ؟بما يصب فى صالح التنمية هل لم يأن الوقت على دولة بحجم مصر أن تتمتع بالتوسع فى الإنتاج والتصدير والاكتفاء الذاتى؟

يا سادة قالتها أمثال أجدادنا القوت هو رغيف العيش، ومن لا يملك قوته…!!

فى الوقت الذى يناشد الرئيس بضرورة تحسين الوضع الاقتصادى ودعم الصندوق تحذر وزارة التموين بأن من يملك سيارة ويتمتع بأجر عالٍ سيتم رفع الدعم عنه وهل فى ظل هذه الظروف وتدنى المستوى المعيشى والاقتصادى يستطيع أى منا التخلى عن رغيف العيش المدعوم ؟ إلا من كان وزيرا أو ما شابه.

وجب على صندوق تحيا مصر التوجه بكامل قوته لدعم رغيف العيش والسلع الأساسية فالشعب الذى لا يستطيع تأمين قوت يومه لن يتمتع باصلاح ولا تنمية، فهذا التوجه تصحيح لابد منه بدلا من انتظار الشعب صدقات لن تكفيه.