هاني شاكر "مروق" على يوتيوب (فيديو)

اطلق الفنان الكبير هاني شاكر، أجدد أعماله الغنائية بعنوان “مروق”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى عدد من منصات الإستماع الشهيرة.

أغنية مروق من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، ميكس وماستر أسامة الهندي.

كلمات أغنية مروق لـ هاني شاكر

تقول كلماتها:" المزاج مروق والكلام مزوق

صاحي انا النهارده مش هاممني

الهموم راميها .. احزان لاغيها..

ومعادش فيها الي شاغلني

فضي فضي فضي .. الدماغ وقضي

كل يوم بيومه ليه حاسبها

روح لناس تضحك.. خلي الفرح صحبك

اي فتره غامقه روح وسيبها

خد يومين تفرفش..ع السعاده فتش ..

خد ايه الي حوش عيش حياتك

روح سافر وطير..غير جو غير..

انت الي بايديك الوان حياتك

عدي ع الي واحشك.. قولو انه واحشك

قرب البعيد ماتسيبش زعله

رجع الي ماشي..ومن زمان مجاشي

مد الايد بحب هتبقي اعلي

حاوط ع الحبايب .. واسأل ع الي غايب

والي فينا سايب الف ذكري

صفي القلب صفي..واشتري الي يوفي

الليلادي سهره لحد بكرا ".



طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، أغنية جديد تحمل اسم "الكبير"، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

كلمات أغنية الكبير هاني شاكر

وتقول كلماتها:" الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

واللي مالوش فيها بقي ليه

بقي كل همه يقول أفيه

كله صدق نفسه خلاص

والعويل اتشال عالراس

وانا شاري مخي

وبتفرج علي ناس بتهري وبتهرج

واللي كان مربوط قدامي

ماصدق انه بيتحرك

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الموهمين يجوا كدا علي جنب

والخوفين واللي ملهوش قلب

فضي الميدان علشان مليان في رغي وقواله

اللعبه دي ليها ابطالها

وانا يوم ماهخسر هبطلها

كتر الكلام وعشان ببلاش

محتاجله رجاله

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب ".

وكان هاني شاكر طرح أخيرًا، أغنية "فرق في الإحساس" من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع: خالد نبيل، مكس وماستر: ياسر أنور.