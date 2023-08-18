أعلى عائد لشهادات الاستثمار بالبنوك 2023.. "انتهزوا الفرصة"

وسائل آمنة في الإدخار، هي الطريقة التي يسعى إليها الكثير من المواطنين، وذلك من أجل ادخار أموالهم، وواحدة من هذه الطرق الآمنة التي يفكر فيها الكثير من المواطنين، هي شهادات الاستثمار التي تطرحها البنوك المختلفة.

شهادات استثمار في البنوك

ويسعي الكثير من المواطنين إلى إدخار أموالهم عبر شهادات استثمار فى البنوك المختلفة، حيث إنها توفر عائد مادي سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

الشهادات الاستثمارية

وعقب الإعلان الأخير من قبل البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل الـ1%، ومنذ هذا التوقيت يبحث المواطنون عن أعلى عائد تحققه شهادات الاستثمار في البنوك المصرية.

أعلى عائد يمكن أن يجنيه المواطن، هو الذي تتيحه شهادات الإستثمار أو شهادات الادخار، والتي تم طرحه من قبل بنكا مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة، حيث إن هذه الشهادات الاستثمارية تتميز بسعر الفائدة المرتفع، والذي يصل إلى 19.5%.

إليكم الشهادات الاستثمارية التي تحقق أعلى عائد للعميل:

ــ شهادة الادخار الثلاثية الجديدة التى يقدمها بنكا مصر والأهلي بعائد 19.5 %.

ووصلت قيمة عائد شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير 19.5% بدلا من 18.5%، و يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات و يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

يمكن صرف عوائد الشهادة الإدخار الثلاثية على فئتين:

الفئة الأولى بعائد شهري بحد أدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفتها للشراء.

الفئة الثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

ــ الشهادة البلاتينية، والتي طرحها البنك الأهلي وتكون مدتها 3 سنوات، ذات عائد متدرج، حيث إن السنة الأولى يكون العائد فيها 22%، والسنة الثانية 18% والسنة الثالثة 16%.

شهادة ٱدخار بعائد 40، ويقدمها البنك العربي الأفريقي بعائد 40%، من قيمة الشهادة، والمدة 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى يكون 5000 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه دون حد أقصى.