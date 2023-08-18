خبير سياحي: السياحة لن تتأثر بأية وقائع تمثل ظهور أسماك القرش

قال أحمد بدوي، الخبير السياحي المصري الإيطالي: "السياحة لن تتأثر بأية وقائع تمثل ظهور أسماك القرش لأنها وقائع طبيعية".

مشيرًا إلى أن مصر الآن تتصدر المراكز الأولى في الإجازات الصيفية وأشار بدوي أن واقعة مشاهدة أسماك القرش شيء يحدث في كل بلاد العالم.

أضاف بدوي أن هناك سياحًا يغطسون في الأماكن المعروفة بوجود أسماك القرش لمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية وأوضح بدوي أن أسماك الوايت شارك المعروفة بـ"الفك المفترس" والتي تناولتها السينما العالمية في أفلام شهيرة غير موجودة في البحر الأحمر وموجودة في المحيطات والبحار المفتوحة.

وأكد بدوي أن مصر تسير نحو مستقبل سياحي مبشر، خصوصًا بعد التغير المناخي الذي جعل أوربا حارة في الصيف صقيع في الشتاء ونصح بدوي بتدريب العاملين على الأغذية والمشروبات وتسهيل الإجراءات في المطارات والتأشيرات السياحية علاوة علي القضاء على بعض الظواهر السلبية والتي بدأت تختفي مثل الإلحاح على السياحة وإدخال منتج سياحي متنوع مثل السياحة البيئية والسياحة العلاجية وسياحة تنظيم الأفراح واليخوت والسياحة الصحية.



عادت أنشطة الغطس والسنوركل وجميع الأنشطة البحرية لطبيعتها بعد واقعة مشاهدة أسماك قرش في منطقة اللايت هوس بدهب ولم يشعر السياح بأي قلق من ظهور أسماك قرش.



وفي سياق متصل أكدت إدارة البيئة بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أنها لم تتلق أي بلاغات بشأن صيد أسماك قرش صغيرة بأحد شواطئ مدينة طور سيناء، وأوضحت أنه في حالة صيد هذه الأسماك الصغيرة لا بد من أن إطلاق صراحها في البحر مرة أخرى حفاظًا على التوازن البيئي.



وأهابت إدارة البيئة بالصائدين، بعدم صيد أنواع الأسماك الممنوع صيدها، وفي حالة وجودها في شباك الصيد لا بد من أن إعادتها لبيئتها الطبيعية داخل البحر.