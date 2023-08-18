صراع إنجليزي على ضم جرافينبيرش من بايرن ميونخ

تتسلح الأندية الأوروبية بمختلف الدوريات حول العالم، بصفقات قوية لتدعيم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية بالميركاتو الحالي.

ويتطلع كل منهم لإبرام صفقات عدة لمراكز مختلفة وفقًا لاحتياجات كل نادٍ لتدعيم صفوفه للوصول إلى الهدف الأساسي وحصد الألقاب.

وفى سياق متصل تتصارع ثلاثة أندية من دوريات مختلفة للحصول على خدمات ريان جيرو جرافينبيرش نجم فريق بايرن ميونخ الألماني للتعاقد معه.

الهولندي ريان جيرو جرافينبيرش لاعب بايرن ميونخ الألماني الحالي مواليد 16 مايو 2002، مثل منتخب هولندا لكرة القدم في مركز خط الوسط لفترة طويلة.

انضم جرافنبيرش إلى بايرن ميونيخ الألماني قادمًا من صفوف أياكس أمستردام الهولندي في بداية الموسم الحالي.

وشارك لاعب الوسط الهولندى منذ الانضمام لـ بايرن ميونخ في 25 مباراة وسجل خلالهم هدف وصنع آخر.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي ليفربول ومانشستر يونايتد استفسران مرة أخرى هذا الأسبوع عن وضع ريان جرافينبيرش، لاعب بايرن ميونخ.

وأبرزت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ليفربول الإنجليزي سيحاول مرة أخرى من أجل التعاقد مع جرافنبرخ، خلال الانتقالات الحالية، حيث يتبقى أقل من أسبوعين على نهاية سوق الانتقالات.

وعلى الجانب الآخر، يخوض مسؤولو مانشستر سيتي سباق التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى لاعب بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة المتبقية من الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مانشستر سيتي السيتي الإنجليزي يدخل بقوة صراع التعاقد مع ريان جرافنبيرش، لاعب وسط البافاري، لتعويض صفقة بيلينجهام بعد اقترابه بشدة للانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

واقترب الألماني إلكاي جوندوجان من الرحيل عن مانشستر سيتي، في الصيف المقبل، وهو ما دفع إدارة السماوي للتمسك باللاعب لتدعيم مركز الوسط بالفريق.

ويظل موقف فريق الكرة الأول بنادى بايرن ميونخ الألماني من رحيل لاعب وسط الفريق كما هو حتى الآن فهم ليس لديهم نية لبيعه في الصيف الحالي.

ويبقى موقف فريق ليفربول ونظيره مانشستر سيتي كما هو تجاه اللاعب تحسبًا لحدوث تغييرات في اللحظة الأخيرة من الميركاتو.