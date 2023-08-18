الجمعة 18 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أمريكا تروج لمجتمع ميم بين الأطفال وامرأة تتخذ موقف.. فيديو

السيدة داخل القطار
السيدة داخل القطار

في الوقت الذي تروج فيه أمريكا وعدد من الدول الأجنبية لمجتمع ميم، يكافح الكثير من المواطنين داخل هذه الدول هذا الفكر الشاذ، وهو ما فعلته سيدة أمريكية داخل قطار، تفاجأت بوجود لوحات إعلانية لجذب انتباه الأطفال للتحول الجنسي.

 

وتداول رواد توتير، مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تنزع لوحات إعلانات للأطفال داخل أحد القطارات الأمريكية، التي تروج لمجتمع ميم، من خلال جذب انتباههم للشذوذ والتحول الجنسي وليصبح أمرًا معتادًا.

 

يذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على قانون يمنح الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ودعا بايدن إلى حفل توقيع القانون مجموعة من البرلمانيين من الحزب الديمقراطي ومن المعارضين الجمهوريين، بالإضافة إلى ناشطين وأشخاص بادروا بإجراءات قانونية بشأن الزواج للجميع في الولايات المتحدة.

 

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