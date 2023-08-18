أمريكا تروج لمجتمع ميم بين الأطفال وامرأة تتخذ موقف.. فيديو

في الوقت الذي تروج فيه أمريكا وعدد من الدول الأجنبية لمجتمع ميم، يكافح الكثير من المواطنين داخل هذه الدول هذا الفكر الشاذ، وهو ما فعلته سيدة أمريكية داخل قطار، تفاجأت بوجود لوحات إعلانية لجذب انتباه الأطفال للتحول الجنسي.

وتداول رواد توتير، مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تنزع لوحات إعلانات للأطفال داخل أحد القطارات الأمريكية، التي تروج لمجتمع ميم، من خلال جذب انتباههم للشذوذ والتحول الجنسي وليصبح أمرًا معتادًا.

لوحات إعلانات للأطفال بمناظر جنسية داخل القطارات الأمريكية لجذب انتباه الأطفال للشذوذ والتحول الجنسي وليصبح أمرا معتادا..ل

لكن هذه السيدة الشجاعة 💪🏼 قالت هذا خطأ و مزقت جميع اللوحات من القطار بمساعدة أحدهم 👏 pic.twitter.com/kDRnJNoVkZ — لنستيقظ من الخدعة (@flaterth211) August 16, 2023

يذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على قانون يمنح الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ودعا بايدن إلى حفل توقيع القانون مجموعة من البرلمانيين من الحزب الديمقراطي ومن المعارضين الجمهوريين، بالإضافة إلى ناشطين وأشخاص بادروا بإجراءات قانونية بشأن الزواج للجميع في الولايات المتحدة.