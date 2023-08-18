أبطال فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي "بنظارات شمس" في البوسترات الرسمية

طرح القائمين على فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، البوسترات الرسمية للعمل الذي يجمع نيللي كريم ومحمد فراج، ومقرر أن يعرض يوم 13 سبتمبر المقبل بجميع دور العرض المصرية، وفي العالم العربي بدايةً من 21 من نفس الشهر.

وكان محمد فراج، أعرب عن سعادته بالمشاركة في ببطولة فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، وقال خلال تصريحات صحفية، قائلًا:" أجسد شخصية صعبة خلال الأحداث، تحتاج إلى جهد جسدي وذهني".

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

وتابع “فراج”:" أتمنى أن يكون على قدر مسؤولية وثقة القائمين على الفيلم، لافتا إلى أن شخصية حسن الذي يجسده في الفيلم ليس نصابا ولكنه في فترة معينة من أحداث الفيلم يضطر أن يكون نصابا محترفا، وأن كرة القدم للمكفوفين مرحلة مهمة جدا لبطل الفيلم من أجل المرور إلى أمور أخرى تظهر في السياق التشويقي للأحداث ".

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

تفاصيل فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، وضم في بطولة العمل كلا من: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

آخر أعمال محمد فراج

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، خلال مسلسل “حرب”، وشاركه بطولته النجم أحمد السقا، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل عملة نادرة

وكانت نيللي كريم قد شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل عملة نادرة، ويعد مسلسل عملة نادرة أول دور صعيدي للفنانة نيللي كريم وأول عمل صعيدي يقوم بإخراجه محمد العدل، وأول عمل صعيدي يقوم بكتابته دكتور مدحت العدل.

قصة مسلسل عملة نادرة

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعًا ذكوريًّا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس، لا بد من أنها عملة نادرة".