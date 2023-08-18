ننشر فاعليات مبادرة "صيف شبابنا" بمراكز شباب ملوي

تابعت إدارة الشباب والرياضة بملوي جنوب محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب الريرمون، فاعليات يوم رياضي في كرة القدم للشباب ضمن مبادرة (صيف شبابنا)، وذلك بمشاركة 15 لاعبًا من أعضاء مركز الشباب.

وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، كما اختتم مركز شباب الإدارة التابع لإدارة الشباب والرياضة بملوي، الدورة الرياضية فى البلياردو للشباب، ضمن من مبادرة صيف شبابنا، والتى استمرت ثلاثة أيام، تنافس فيها 16 لاعبًا من أعضاء المركز، وفاز بالدورة 4 لاعبين، وتم توزيع الجوائز عليهم.

كما شهد مركز شباب دروة، استمرار فاعليات الدورة الرياضية في كرة القدم، ضمن مبادرة "صيف شبابنا" والتى بدأت فاعلياتها السبت 12أغسطس، وذلك بمشاركة عدد 8 فرق كل فريق مكون من 8 لاعبين، وبإجمالي 64 لاعبًا، ومع آخر يوم فى الدور التمهيدي، تشتعل المباريات بين فريقي المنيا وإنبى، وفريق الأهلى والاتحاد.

كما شهد مركز شباب الأشمونين، ختام فاعليات الدورة الرياضية فى كرة القدم (طلائع)، ضمن مبادرة (صيف شبابنا)، والتى بدأت فاعلياتها يوم 15 أغسطس، وذلك بمشاركة عدد 7 فرق كل فريق مكون من 8 لاعبين، وبإجمالى 56 لاعبًا، حيث أقيمت المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وكانت مباريات اليوم الأول بين فريق الزمالك × فريق بيراميدز ( ٤/٠)، فريق الاتحاد × فريق سموحة (٣/١)، فريق المصرى × فريق الأهلى (٠/٣)، وجمعت مواجهات مباريات (الدور قبل النهائى)، بين فريق بيراميدز × فريق المصرى (٢/٠)، فريق سموحة × فريق برشلونة (٠/٢)، وكانت المباراة النهائية بين فريق المصرى × فريق سموحة ( ٢/٤).

وتم توزيع الجوائز على الفريقين الفائزين بالمركز الأول والثانى على مستوى الدورة، وكذلك شهد مركز شباب العرين البحري ختام فاعليات الدورة الرياضية فى كرة القدم للشباب، ضمن مبادرة (صيف شبابنا)، والتى بدأت فاعلياتها يوم 16أغسطس، وذلك بمشاركة عدد 6 فرق 8 لاعبين فى كل فريق، بإجمالى 48 لاعبًا، وكانت مباريات الدور الثاني بين فريق الأهلى والزمالك، وفريق الإسماعيلي، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مندي محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوي بقيادة الدكتور رجب عبدالعظيم.