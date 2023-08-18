مستثمري جنوب سيناء: زيادة أعداد سياح لاتفيا وكازاخستان بشرم الشيخ

أشار الدكتور عاطف عبداللطيف - عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد القادمين من دولتي “لاتفيا وكازاخستان” إلى مدينة شرم الشيخ خلال الموسم الصيفي الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأن تلك الزيادة تأتي في ظل وجود أعداد جيدة من سياح إيطاليا وروسيا وأوكرانيا، وعدد من الدول الأوربية الأخرى، ما أسهم في رفع نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال الشهر الجاري لما يقرب من 80%.

وأن السياح الإيطاليين هم الأكثر تواجدًا بمدينة شرم الشيخ.

موضحًا أن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا بدأت فى العودة لمعدلاتها قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال عامي 2019 و2020