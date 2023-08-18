700 لاعب يشاركون في دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية في الشرقية

تواصل الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تنظيم دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية فى خماسي: "كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة" تحت شعار دوري الشوارع والاحياء والساحات الشعبية للمرحلة السنية من ١٣ حتى ١٧ سنة.

يأتى ذلك في إطار إستراتيجية مديرية الشباب والرياضة، بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية داخل المحافظة.

أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل الوزارة، أن الدوري هو برنامج تدريبي ورياضي تقدمه وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة واللياقة البدنية.

لافتا إلى أنه يتم تنظيم دوري الأندية الصغيرة بالأحياء والساحات الشعبية كجزء من هذا البرنامج، باختلاف عن الأعوام السابقة، من حيث عدد المشاركين فى الدورى الذي وصل إلى ٧٠٠ لاعب بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وذكر أن الحاصلين على المركز الأول والثانى، يمثلان محافظة الشرقية فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، موجها الشكر للقائمين على تنفيذ الدورى بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة .

ولفت الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل المديرية للرياضة، إلى أن هدف دوري الأندية الصغيرة هو تعزيز روح المنافسة الصحية وتعزيز قيم التعاون والانضباط والاحترام بين الشباب، منوها إلى أن التصفيات الأولية للدورى تنفذ على ١٨ إدارة فرعية داخل المحافظة للاستفادة من أكبر عدد مشارك بالمحافظة وتم توزيعهم على مجموعات فى الأدوار التمهيدية، ويتم المنافسة بنظام الدورى من دور واحد لمدة ٦ أشهر، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة الرياضية، ويتم توفير الأدوات الرياضية اللازمة للفرق المشاركة، والدعم اللوجستي اللازم لتنظيم المباريات وإدارتها.