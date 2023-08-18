ضبط 10 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

شنَّتْ إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، حملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتمكنت الحملات أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو محملة بعدد (200) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة (50) كيلو جرامًا، بإجمالي كمية مقدارها (10) أطنان، وتم تحرير المحضر رقم 11943 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

في سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة من تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو الآتي:-

· تحرير محضر رقم 11944 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وإدارة مخبز دون ترخيص.

· تحرير محضر رقم 11945 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل.

· تحرير محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن.

· تحرير محضر إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.