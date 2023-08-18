مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات مختلفة لكل المصريين (شاهد)

أشاد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، بجهود حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها، مؤكدًا أن الحملة قدمت العديد من الإنجازات في مجال الصحة واهتمت بصحة المواطن بشكل كبير.

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وقال "حتة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن الإعلام لعب دورًا مهمًا في تعريف الناس بالحملة والخدمات التي تقدمها.

حملة 100 مليون صحة تقدم العديد من الخدمات

وأضاف أن الحملة تقدم العديد من الخدمات فهناك علاج على نفقة الدولة، والكشف المبكر عن الأمراض، وشهادات المقبلين على الزواج، وغيرها، وتصل للمواطنين في أماكنهم.

وأكد أن الحملة تستهدف أيضًا الوقاية، وهذه نقطة مهمة وهي حماية الشخص السليم من الإصابة بالأمراض، مشيرًا إلى أن الشخص قد يكون مصابًا بمرضٍ دون أن يعرف، ومن هنا، تأتي أهمية حملة "100 يوم صحة" في الكشف عن الأمراض.

حديثي الولادة والكشف المبكر عن فقدان السمع

وتابع: "من الأمور المهمة أيضًا التي تهتم بها حملة 100 يوم صحة، حديثي الولادة والكشف المبكر عن فقدان السمع، من أجل التدخل مبكرًا وحماية الطفل مستقبلًا".