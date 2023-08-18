اندلاع حريق في جراج العتبة

اندلع، منذ قليل، حريق في جراج العتبة، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للأجزاء والعقارات المجاورة.

تلقت غرفة النجدة إخطارًا، بنشوب حريق في جراج منطقة العتبة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية، والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران، ولم تسفر الواقعة عن حدوث إصابات، أو ضحايا بشرية.

تشدد الحماية المدنية على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط، وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاءً متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.