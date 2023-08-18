ضبط عاطل بـ 750 جرام هيروين بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل يقيم بناحية قرية قلفاو والعمرة دائرة مركز سوهاج، يروج للمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وميزان حساس، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .









جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، واللواء مدير إدارة البحث الجنائي، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، حيث تم عمل كمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتم ضبط المتهم متلبسا بالحرز والحيازة.





تعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطل بجلب وإحضار المواد المخدرة، لترويجها على عملائه، متخذا من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





ومن خلال التحريات الأولية التي قادها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط وحدة مركز شرطة سوهاج، تلين قيام "ممدوح . ص . ب" عاطل، بجلب كمية من مسحوق الهيروين المخدر بقصد الإتجار.





عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهم من خلال عمل كمين بدائرة مركز سوهاج وبحوزته 750 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، وميزان حساس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي وقدره 3050، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة.





وبمواجهة المتهم عنه بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والسلاح للدفاع .





تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .