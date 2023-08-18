أبطال فيلم خمس جولات يشاهدونه مع الجمهور.. صور

حرص أبطال فيلم خمس جولات على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في السينمات ضمن جولتهم بعد طرح العمل، والتقط الجمهور العديد من الصور مع كل من النجم ماجد المصري، وآدم شرقاوي، وداليا شوقي، ورافقهم المنتج يحيى علام.



تأتي هذه الجولات ضمن خطة وضعها صناع العمل لمشاهدت الفيلم مع الجمهور في السينمات، بعد العرض الخاص الذي أقيم الأثنين الماضي في سيتي سنتر الماظة.

وكانت الشركة المنتجة طرحت أمس ثاني أغاني فيلم خمس جولات وهي " بين نارين"، والتي تمثل تعاون لأول مرة بين المطربة عايدة الأيوبي، ومطرب الراب أرسينك، وهي من إخراج مازن أشرف، وإنتاج يحيى علام، وتمثل ثاني تعاون بين شركة سوني ميوزك العالمية والمنتج يحيى علام بعد أغنية "عند بعند" لفليكس وحسين، والتي كانت الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات.



فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.