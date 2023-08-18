وفاة عامل دهسته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الدائري بالوراق

لقي عامل حتفه في حادث تصادم أعلى دائري الوراق، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى دائري الوراق، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أن المتوفى عامل 40 سنة في أثناء سيره وعبوره الطريق اصطدمت به سيارة ملاكى، ما أدت إلى وفاته في الحال وفر صاحبها هاربا.

ونجح رجال الشرطة في القبض على قائد السيارة الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس المتهمين بسرقة سيارة في عين شمس

قررت النيابة العامة حبس شابين بتهمة سرقة سيارة في عين شمس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات،.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين نجحا في سرقة السيارة، وأثناء سيرهما في أحد الشوارع بعين شمس اشتبهت قوة أمنية في السيارة بسبب سيرها دون لوحات معدنية، وألقي القبض على المتهمين، وحُرر محضر وتم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيقات.



وأضاف المتهمان في تحقيقات النيابة، أنهما نزعا لوحات السيارة المعدنية بعد أن تمكنا من سرقتها ووضعاها داخل شنطة السيارة، لكي لا يتعرف أي شخص عليهما، لكن حظهما العاثر أوقعهما في كمين أمني أثناء سيرهما في عين شمس فتم ضبطهما.



واستمعت إلى أقواله وأقر أنه فوجئ بسرقة سيارة من أسفل منزله، وعندما بحث عنها لم يجدها، فحرر محضرًا بسرقتها وبعد القبض على المتهمين اتهمهما بالسرقة.

وفاة ربة منزل في الوراق



لقيت ربة منزل حتفها، بعد أن اختل توازنها وسقطت من شرفة الطابق السابع بدائرة الوراق في الجيزة، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال، بورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط سيدة من الطابق السابع ومصرعها في الحال.



انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثمان ربة منزل 22 سنة، وبسؤال زوجها عامل 30 سنة، أفاد أن زوجته المتوفية أثناء وقوفها في شرفة الشقة اختل توازنها وسقطت ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

تم إيداع الجثمان مشرحة مستشفى الوراق المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمر بإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.