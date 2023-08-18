ورش عمل خلال النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم بالفيوم

نظم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم بقيادة فاتن خشت مديرة المركز وتحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عددا من ورش العمل فى اللغة الإنجليزية ورياض الأطفال وفن الكروشية، من خلال برنامج النشاط الصيفي بالمركز، ومنها دورة اللغة الإنجليزية بحضور المدربة ريهام سليمان. وورشة عمل تعلم فن الكروشية للسيدات والفتيات، بحضور المدربة ثناء خليفة، وورش عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى (الرموز الكيميائية، ألعاب تنمية مهارات التركيز والتفكير) بحضور منى محمد حسن.

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على ورش العمل بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم، و فاتن خشت مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

نتيجة القبول بالمدرسة الرياضية

من جهه أخرى اعتمدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم النتيجة النهائية لاختبارات القبول للصف الأول الإعدادي بالمدرسة الرياضية الإعدادية للبنات بالفيوم للعام الدراسي 2024/2023م، بحضور الدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية، والكابتن ايفون مكرم مدير المدرسة الرياضية بنات بالفيوم، والكابتن تسنيم مختار وكيل المدرسة الإعدادية الرياضية بنات بالفيوم.

حيث بلغ عدد المتقدمين للمدرسة الرياضية الإعدادية بنات بالفيوم 298 طالبة، وتم قبول 70 طالبة.

وفى سياق متصل شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المدرسة الرياضية بنين) في بطولة الجمهورية تحت ١٨ سنة لألعاب القوى. وتأهل لاعبو المدرسة الرياضية بنين للمشاركة في بطولة الجمهورية تحت ١٨سنة لألعاب القوى والتأهل للبطولة العربية بعمان بعد حصولهم علي المركز الاول والميداليات الذهبية.

حقق لاعبو المدرسة الرياضية بنين, الطالب زياد شريف أنيس - مركز أول ١٠٠٠٠م مشي فى زمن ٤٦،٤٥ق، والطالب محمد فوزي - مركز أول ١٥٠٠م فى زمن ٢.،٤ق والطالب يوسف بدر - مركز ثالث ٨٠٠م فى زمن ٢.،٢ق .

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة لأبطال المدرسة الرياضية بنين ، وإدارة المدرسة وتوجية التربية الرياضية، ومدرب المدرسة الكابتن مصطفى المراكبي، ورضا فاروق مدير المدرسة ، والدكتور محمد البشيهي موجه عام التربية الرياضية، وهشام أبو عوف مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق المركز الأول والثالث فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى.

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