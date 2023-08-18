أحكامي لم تنفذ بالدقهلية.. أسماء الدمياطية تستغيث بوزير الداخلية

صرخات تخرج من القلب، تستغيث بها أسماء عبد الناصر ضيف الله بخيت، أم من مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتنفيذ الحكم رقم 8802 لسنة 2022 .. حصر 6780 لسنة 2022 جنح مركز منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية وأحكام وقضايا أخري مازالت بين محاكم منية النصر بالدقهلية ومدينة فارسكور بدمياط ضد طليقها المدعو محمد يسري عوض السعيد المقيم بقرية ميت طاهر خلف كلية التربية النوعية وصاحب مطعم وكافية حاتي البركان.



قالت اسماء، إنها عند خروجها من بيت طليقها، منذ عام تعدى عليها وتركها في الشارع بوقت متأخر ورفض تسليم منقولاتها الزوجية مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء لضمان رجوع حقها، مضيفة أنها من الطبيعي أن تلجأ إلى القانون ولحكم القضاء، حتى صدور أحكام نهائية واجبة التنفيذ وأحكام أخرى إلا أن الأحكام لم تنفذ لافتة إلى أنها ذهبت إلى تنفيذ الأحكام بمركز شرطة منية النصر، وفي كل مرة تقوم حملات التنفيذ بالنزول إلى الأب لتنفيذ الاحكام ولم يتمكنوا من ذلك، بالرغم أنه صاحب مطعم ومعروف في قريته.

وناشدت أسماء الجهات المسؤولة الوقوف بجانبها، كما تهيب الأم بوزيرالداخلية اللواء محمود توفيق بتنفيذ الأحكام وحمايتها من تهديدات طليقها المستمرة لها بالقتل.



وقالت أسماء: “عاش حياته، ورفض سداد النفقات وجعلني ألف المحاكم كعب داير للحصول على حقوقي، رغم إن طليقي ميسور الحال ولديه أكثر من محل وكافية، ودخله الشهري كبير جداً وفقاً لتحريات الدخل”.

واستكملت بدعواها: "لاحقته بدعاوى من أجر مسكن بعد استيلائه على منزل الحضانة، كما أقامت ضده 3 دعاوى حبس بمتجمد النفقات عن 10 شهور، ودعوى مصروفات علاج ونفقة ألعاب وفرش وغطاء، رغم يسار حالته المادية، وبعد علمه بإقامتي الدعاوى القضائية انهال علي بالضرب، وهددني بالقتل ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم يسار حالته المادية، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة بعد رفض طليقي السداد رغم قدرته على الأداء، مطالبة الأجهزة الأمنية بحمايتها، وتنفيذ الاحكام وعودة الحقوق لاصحابها