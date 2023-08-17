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الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة: خروج مبادرة سيارات المصريين بالخارج بهذا الشكل لم يكن سهلًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على تلقيها الكثير من المطالب بخصوص مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومطالبات بتعديلات في القانون لكي يفيدهم بشكل كامل.

 

وقالت السفيرة سها جندي، إن وزارة الهجرة والدولة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق مطالب جميع أبناء مصر بما يتناسب مع مصلحة الجميع 

 

وأشارت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن خروج المبادرة بذلك الشكل لم يكن بالأمر السهل، حيث أنه تطلب العديد من التعديلات حتى تكون المبادرة فعلا مفيدة لجميع المصريين في الخارج.

 

بدء تطبيق الإجراءات الخاصة باسترداد فارق الوديعة

وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة باسترداد فارق الوديعة، وتم إرسال رسائل بريدية عبر الإيميل لكل مشارك قام بربط وديعته البنكية كاملة قبل التخفيض لاسترداد سيارة أنها تحمل أخبارا سارة للمصريين المشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وزيرة الهجرة: خروج مبادرة سيارات المصريين بالخارج بهذا الشكل لم يكن سهلًا