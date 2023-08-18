كلمة وزيرة الهجرة في احتفال الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالذكرى ال ٤٠ لتأسيسه





ألقى اللواء محمد برغوت، مساعد وزيرة الهجرة للمراسم، كلمة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في حفل الإتحاد العام للمصريين بالخارج بمناسبة الذكرى ال ٤٠ لتأسيسه، والتي اقيمت اليوم بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام، وذلك لسفر الوزيرة خارج البلاد وبالتالي عدم مقدرتها لحضور الحفل.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنها كانت تود الحضور والإحتفال مع الإتحاد العام للمصريين بالخارج، مضيفة: " إنه من دواعي سروري ان اشارككم هذه المناسبة الهامة وهى ذكرى تأسيس أكبر اتحاد مصري بالخارج".

وأكدت وزيرة الهجرة، في كلمتها، أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ويجب تضافر جهود الجميع لتقديم كل ما هو في مصلحة ابناؤنا بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى متابعتها لمطالب جميع أبناء مصر بالخارج على مدار ال ٢٤ ساعة، لان استراتيجية وزارة الهجرة من اهم محاورها التواصل مع الجميع.

وتابعت: " اتقدم بالتحية لهذا الاتحاد الكريم الذي يلقى بقبول المزيد من الاعضاء بشكل سنوي مما يقع على عاتقه تقديم المزيد من تقديم الخدمات للمغتربين، وهو يعد اكبر الإتحادات الموجودة بالخارج".

واختتمت: " اود ان اوجه رسالة للمصريين بالخارج وهو انه يقع على عاتقهم دورا هام فهم من اعمدة المجتمع وشريك في بناء هذا الوطن في ظل الجمهورية الجديدة".