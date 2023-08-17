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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سليم سحاب: مصر حصالة الموسيقى العربية شرقا وغربا

سليم سحاب
سليم سحاب

أكد الموسيقار سليم سحاب، أن مصر حصالة الموسيقى العربية شرقا وغربا، موضحا: "ان العشرات من الملحنين والفنانين والمغنيين والشعراء، كانوا يرحلون كل عام من الأندلس إلى الشام بلادهم الأصلية، وهذه الرحلة كانت تستغرق شهورا حتى يستقروا في مصر لسنوات قبل أن يستمروا في الرحلة إلى الشام".

 

الموسيقى العربية 

وتحدث الموسيقار سليم سحاب، عن الموسيقار زرياب، قائلا: "تم اقتباس من طريقة تعليمه الغناء في الأندلس طريقة البل كانتو الإيطالية، كما أنه اخترع قطعة خشب مستديرة مخرومة يضعها في فم المغني حتى يعلمه أن يفتح فمه في أثناء الغناء، وهذه الطريقة أخذها الإيطاليون وبنوا عليها مجدهم الأوبرالي".

الموسيقى العربية 

وأكد أن الأندلس كانت أعظم مدينة لصناعة الآلات الموسيقية، وأغرقت أوروبا بهذه الآلات، واجتمعت كل هذه المؤثرات شرقا وغربا في مصر على مدى قرون، ومن ثم أصبحت مصر تحتوي على اللغة الموسيقية العربية الكلاسيكية الفصحى. 

 

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية".


https://www.youtube.com/watch?v=8puewNsVhXI

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