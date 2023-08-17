جامعة الأميرة نورة .. إتاحة خدمة إدخال رقم الآيبان لصرف المكافآت للطالبات المستجدات

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية إتاحة خدمة إدخال رقم الآيبان لصرف المكافآت للطالبات المستجدات والمحولات من خارج الجامعة للعام الدراسي 1445هـ.

جامعة الأميرة نورة.. خطوات صرف المكافآة الشهرية

وأوضحت جامعة الأميرة نورة عبر موقعها الإلكتروني طريقة صرف المكافآة الشهرية عبر 3 خطوات كالتالي:

إنشاء حساب جاري في بنك الرياض ( في حال عدم وجود حساب جاري خاص بك في بنك الرياض سابقاً )، وذلك عن طريق الدخول إلى موقع بنك الرياض اونلاين. التسجيل في خدمات الأفراد الموجودة في موقع الرياض أون لاين وذلك للاطلاع على رقم الآيبان الخاص بالحساب البنكي و الاحتفاظ به لإدخاله في خدمة إدخال رقم الآيبان في بوابة النظام الأكاديمي. الدخول على خدمة إدخال الآيبان في بوابة النظام الأكاديمي BANNER واتباع خطوات الدخول إلى الخدمة.

ولفتت الجامعة إلى أنه لا يتطلب للطالبة زيارة فروع بنك الرياض لفتح الحساب منعاً للازدحام والاكتفاء بموقع بنك الرياض اونلاين، موضحة إن التأخر في إدخال رقم الآيبان يتسبب في تأخير صرف المكافآت الشهرية لك.

كما أشارت الجامعة أنه يمكن للطالبة استخراج بطاقة الصراف الآلي بإختيار الطريقة المناسبة لها بعد فتح الحساب في موقع بنك الرياض.

ضوابط تسجيل المقررات لجداول الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1445 هـ