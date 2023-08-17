"إيريس" نشر رعبه في 50 دولة .. الصحة العالمية تعلن إصابة مليون شخص

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار متحور كورونا الجديد EG.5 الملقب "إيريس"، حتى أصبح الجميع في فزع وخوف شديد من انتقال الوباء بشكل كبير، بعدما انتشر في 50 دولة حول العالم، وسط تحذيرات من سرعة اختراقه الصفوف وتداول العدوى بين الأشخاص.

متحور كورونا الجديد EG.5 "إيريس"

لذلك نقدم لكم كافة التفاصيل في تقرير موضح عن متحور كورونا الجديد "EG.5":

صنفت منظمة الصحة العالمية Eg.5، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرًا لاهتمام الجميع، لذلك يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى، ومع ذلك أكدت أن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل، تهديدًا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة".

متحور كورونا الجديد EG.5 "إيريس"

نسبة انتشار متحور كورونا الجديد "EG.5"

انتشر متحور كورونا الجديد ايريس "EG.5"، في 50 دولة منهم: "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، وظهر أيضًا في دولة الكويت الشقيقة، وتسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر.

متحور كورونا الجديد EG.5 "إيريس"

أول تعليق من وزارة الصحة المصرية عن متحور كورونا الجديد EG.5 الملقب "إيريس"

صرحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن متحور كورونا الجديد، EG.5، أو إيريس، لم يظهر في مصر حتى الآن، ولفتت إلى أن أعراضه بسيطة ويتم العمل الآن على تطوير لقاح جديد، تحسبا لحدوث أمر طارئ وتجنبا للخسائر.

نسبة خطورة متحور كورونا الجديد

وفقًا لـ صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن المتحور يمثل مصدرا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن على أن السلالة الجديد "لا تشكل تهديدا كبيرا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة".

متحور كورونا الجديد EG.5 "إيريس"

أعراض متحور كورونا الجديد ايريس "EG.5"



وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا في الوقت الراهن:

- الحمى

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- السعال

- آلام الجسم وآلام العضلات

- التعب والإسهال

متحور كورونا الجديد EG.5 "إيريس"

علاج متحور كورونا إيريس



وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه في حال ظهور أي من الأعراض السابقة ينصح بطلب المساعدة الطبية فورًا، حيث قد يصف الطبيب بعض الأدوية التي من شأنها أن تقلل من حدة الأعراض، كما يمكن أن يتطلب الأمر تناول مضاد حيوي حسب الحالة.