مبادرة سند الخير تجوب 18 محافظة وتحقق مبيعات بـ346 مليونا (فيديو)

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة الحماية الاجتماعية “سند الخير” لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وحقق طفرة كبيرة ووصولت إلى نحو 18 محافظة.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في مارس 2022 حققت مبيعات وصلت إلى 346.300 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن المبادرة تهدف إلي توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في القرى الأكثر فقرا بـ18 محافظة والأحياء الشعبية كمرحلة أولى.

مباردة سند الخير تغطي 18 محافظة

وأشار إلى وصول مبادرة سند الخير، محافظات: “المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بني سويف - الغربية - شمال سيناء” من خلال 100 سيارة جابت هذه المحافظات.

إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع من سند الخير

وأكد أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع، إذ جرى انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في كل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و 2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

وتأتى المبادرة فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ووتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، وفى مواجهة غلاء الأسعار الناتج عن، وغياب الرقابة، ووعدم استقرار الأسواق وجشع التجار، ووالأزمة الاقتصادية العالمية، والأمر الذى دفع بالوزارة إلى سرعة إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة فى تجارة الجملة والنصف جملة.