شاهد.. لاعبو الخليج يستقبلون محمد شريف على طريقتهم الخاصة

حرص لاعبو فريق الخليج السعودي على استقبال النجم محمد شريف على طريقتهم الخاصة أثناء تواجده الأول في مران الفريق الجماعي اليوم، وذلك عقب إعلان النادي التعاقد معه رسميًا قادمًا من الأهلي.

وأعلن نادي الخليج تعاقده رسميًا مع النجم المصري محمد شريف قادمًا من صفوف الأهلي في صفقة مميزة ضمن خطة الأخضر لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري واستعدادًا للموسم الجديد.

وأدى فريق الخليج مرانه الختامي اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي المرتقبة غدًا الخميس في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023 – 2024.

وتعرض فريق الخليج لهزيمة ثقيلة في الجولة الأولى على يد الفيحاء بثلاثية مقابل هدف على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يبحث الأخضر من خلال مباراة الغد عن أول انتصاراته في البطولة.

موعد مباراة الخليج والأهلي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الخليج والأهلي غدًا على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستكون منقولة عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين مشاري القرني وراشد الدوسري.